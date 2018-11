Facebook

Das Sternrippengewölbe der Hallenkirche in Allerheiligen © Heike Dobrovolny

Die Halle ist im Mürztal vor allem als praktische architektonische Lösung für die Metallindustrie bekannt. Dabei darf man nicht übersehen, dass das Mürztal seit Jahrhunderten gotische Hallenbauten von kunsthistorischer Bedeutung beheimatet. Die Idee der Halle ist aus dem französischen Raum über die Ordensarchitektur der Zisterzienser nach Neuberg an der Mürz gekommen. Während im Mutterkloster Heiligenkreuz nur der Chorbereich als Halle verwirklicht wurde, ist in Neuberg an der Mürz erstmalig in unseren Breiten die gesamte Kirche als Halle erbaut worden. Das Raumgefühl ist dementsprechend offener, höher, weiter und lichtdurchfluteter als das bisher Bekannte. Die Einwölbung von Neuberg wird mit 1496 datiert.