Sebastian Gruber (20) aus Kindberg ist trotz seiner Jugend schon hoch dekoriert © Skills Austria/Rudolf Laresser

Der 20-jährige Kindberger Sebastian Gruber erlernte im elterlichen Betrieb in Kindberg den Beruf „Maler und Beschichtungstechniker“. Er zeichnete sich schon früh durch sein Talent und seine Genauigkeit aus. Es war daher kein Zufall, dass Sebastian bei Lehrlingswettbewerben bald ganz vorne lag. Vor zwei Jahren, im November 2016, holte sich Sebastian den ersten Berufs-Staatsmeistertitel. Er qualifizierte sich damit für die Weltmeisterschaft, die im Oktober 2017 in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand. Auch unter den 20 besten Malern der Welt holte der junge Kindberger den Weltmeistertitel.

