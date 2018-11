Facebook

Martin Ohrt mit den jungen Autorinnen: v. l. hinten: Anna Pilch, Anna Haßler, Sophie Schwarz, Lena Haßler; v.l. vorne: Anna Rath, Marlene Schlechtriem © Literaturwerkstatt Graz

Spannend, einfühlsam, humorvoll und traurig zugleich waren die Geschichten, welche die zahlreichen Hörer bei der Lesung in der Steirischen Landesbibliothek in Graz zu hören bekamen. Die Kinder und Jugendlichen, die ihre Werke präsentierten, hatten ihre Erzählungen im August 2018 in der internationalen Schreibzeit Waldheimat in der Veitsch geschrieben. Jetzt liegen die Texte in Buchform rechtzeitig vor Weihnachten vor.