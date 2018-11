Facebook

Die Bäuerinnen mit Pius-Chef Karl Hall nach getaner Arbeit © Bezirkskammer

Der Advent steht vor der Tür, draußen wird es winterlich, und Bäuerinnen Bäuerinnen des Bezirks Bruck-Mürzzuschlag mit Bezirksbäuerin Elisabeth Hörmann machten sich ans Keksebacken für das Pius-Institut der Kreuzschwestern in Bruck. Schauplatz war die Seminarküche von Barbara Kirl in Bruck-Oberaich, und die Bäuerinnen erprobten dabei auch neue Sorten. Am Ende waren es 20 Kilo Kekse, die an Pius-Geschäftsführer Karl Hall übergeben werden konnten. Hall freute sich sehr über die Unterstützung und stellte dem Geschmack und der Qualität der Kekse ein sehr gutes Zeugnis aus.