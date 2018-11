Am Donnerstag noch in der Basilika zu Gast, hielten die Wiener Sängerknaben am Freitag einen Workshop mit 120 Mariazeller Schülern ab.

Kapellmeister Luiz de Godoy zeigte gemeinsam mit seinen Sängern und den Kindern vollen Einsatz © Marco Mitterböck

Mit einem stimmungsvollen Konzert vor 650 Zuhörern in der Basilika sorgte der Mozart-Chor der Wiener Sängerknaben am Donnerstagabend für den inoffiziellen Startschuss des Mariazeller Advents, ehe am Freitagabend die Abendmesse den offiziellen Auftakt markierte. Doch die Wiener Sängerknaben waren auch davor nicht tatenlos, gaben sie doch am Freitagvormittag abermals ihr Können zum Besten. Das Publikum setzte sich diesmal jedoch gänzlich anders zusammen: Rund 120 Mädchen und Burschen aus der Volksschule und der Neuen Mittelschule durften an diesem ganz besonderen Workshop teilnehmen. „Zum Singen braucht man den ganzen Körper“, sagte Kapellmeister Luiz de Godoy, als er zum Aufwärmen in die Luft sprang und anschließend auf den Boden stampfte.

