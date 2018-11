Facebook

Die einen interessieren sich für Heilpflanzen, die anderen wiederum für wohltuende Kräuter. Klaudia Blasl kann mit beidem nicht viel anfangen, denn sie ist die, die mit Pflanzen tötet – zumindest in ihren Büchern. Das Interesse an Giftpflanzen kam Blasl, die in Mautern aufgewachsen ist, mit dem Krimischreiben. Die Schriftstellerin hat bereits drei Romane und ein Sachbuch veröffentlicht, die sie allesamt im Südburgenland zu Papier gebracht hat, wo sie mittlerweile lebt. Alle drei Krimis sind wortgewaltig, sezieren mit feiner Klinge die Auswirkungen des Tourismus auf ländliche Gemeinschaften und sind einfach giftig.