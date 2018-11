Facebook

Sekretär Kurt Ferstl (l.) und Präsident Gottfried Scheipl sowie ihre Mitglieder sind für den Advent gut gerüstet © Katarina Pashkovskaya

Der im Jahr 1957 gegründete Lions Club Bruck zählt zu den ältesten Clubs in Österreich. Ziel dieses Serviceclubs ist es, einfach und unbürokratisch zu helfen, wo Hilfe nötig ist, und zwar vor allem in der Region und im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Um Geld für soziale Projekte und für Bedürftige im Bezirk zu sammeln, veranstalten die Lions auch heuer wieder Punschstände auf den Weihnachtsmärkten in Bruck und Kapfenberg, die von den rund 50 Mitgliedern organisiert und betrieben werden. Der Punschstand wird übrigens gemeinsam mit dem Soroptimist-Club Bruck durchgeführt.