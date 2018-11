Mariazell & Co.Die ersten Adventmärkte öffnen ihre Pforten

Facebook

24 Kerzen finden sich auf dem Mariazeller Adventkranz – eine Reminiszenz an den historisch ersten Adventkranz von 1850 in Hamburg. Auch seine Maße beeindrucken: zwölf Meter Durchmesser, sechs Tonnen Gewicht © www.lifepictures.at - Fred Lindmoser

Mit einem Konzert der Wiener Sängerknaben in der Basilika wurde gestern der Mariazeller Advent eröffnet. Der Gnadenort zieht neben Graz (beginnt morgen Samstag) in der stillen Zeit die meisten Besucher an, der Advent ist auch ein Tourismusfaktor geworden. Quer durch das Land findet man aber auch viele regionale Märkte, die großteils von Einheimischen besucht und auch mitgestaltet werden. Sie haben meist nur an den Adventwochenenden oder an bestimmten Tagen geöffnet. Wir haben für Sie eine kleine Auswahl zusammengestellt.

