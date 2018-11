Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Direktor Michael Koller, Kulturreferent Horst Berger und Bürgermeister Karl Rudischer präsentierten das Musikschuljahr © Tomaschek

Die Johannes-Brahms-Musikschule – so heißt die städtische Musikschule Mürzzuschlag seit 1985 – ist in jüngster Zeit vor allem durch einen Gemeinderatsbeschluss in aller Munde gewesen. Hat der Gemeinderat doch eine Erhöhung der Musikschulgebühren für das nächste Schuljahr abgelehnt – als einzige unter 49 steirischen Musikschulen. In der nächsten Sitzung wurde die Erhöhung doch beschlossen, zu groß waren die Ängste, keine Landesförderungen mehr zu bekommen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.