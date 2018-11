Facebook

Der Prieselbauer, hier als Austragungsort des Chill Hill (Archivbild) © MM

Die Ankündigung, dass die im Grenzgebiet zwischen Bruck und Kapfenberg angesiedelte Mürzstub’n Feiel aufgrund des fehlenden Personals zusperren muss, löste Anfang Oktober eine Lawine aus. Vielfach meldeten sich Vertreter verschiedener Gastronomiebetriebe bei der Kleinen Zeitung, um über ihre Probleme zu sprechen, wobei vor allem das fehlende Personal die Wirte vor eine kaum zu lösende Herausforderung stellt. Nur wenige Tage nach dem Feiel erwischte es schließlich das Brucker Restaurant "Klein & Fein", Passiva von 355.000 Euro standen Aktiva von 118.000 Euro gegenüber. Mittlerweile ist auch bekannt, dass beispielsweise der Angererwirt in Frauenberg zusperrt. Was folgte, war eine brodelnde Gerüchteküche in der gesamten Gastro-Region, so wehrte sich etwa das Griechische Lokal in der Brucker Mittergasse mittels Plakat.