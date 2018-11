Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brunner, Horvat, Zocher, Eloshvili, Racic und Maier © KSV 1919

Den 1. Dezember werden sich Fußballtalente aus der Steiermark und den angrenzenden Bundesländern dick im Kalender eintragen, findet da doch ab 8.30 Uhr die Sichtung der Kapfenberger Teamsportakademie statt. Die Nachwuchsabteilung des KSV genießt einen guten Ruf und gilt als Talenteschmiede. So standen alleine in der heurigen Saison mit Florian Brunner, Matija Horvat, Mario Zocher, Levan Eloshvili, Daniel Racic und Thomas Maier bereits sechs Akademiker in der Startelf. "Das ist einmal mehr der Beweis dafür, dass der Kapfenberger Weg zum Erfolg führt", sagt Akademiechef Franz Untergrabner.