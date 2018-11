In einer Erdgeschoß-Wohnung in Kapfenberg erbeuteten die Täter am Sonntag Bargeld und Schmuck.

Schwachstelle Balkontür © Jürgen Fuchs

Die Balkontüre im Erdgeschoß nützten Einbrecher um am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in Kapfenberg einzudringen. Die Tat ereignete sich laut Polzei zwischen 12.15 Uhr und 18.15 Uhr. Nach dem Aufzwängen der Balkontüre durchsuchten die Täter zwei Räume und wurden auch fündig: Mit Schmuck und Bargeld entkamen die Einbrecher unerkannt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro, so die Polizei.