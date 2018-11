Facebook

Rund 60 Kräfte waren bei dem Kellerbrand eingesetzt © FF Kapfenberg

In der Sauna im Keller eines Einfamilienhauses in Kapfenberg brach am Sonntagabend ein Brand aus. Unter Einsatz von schwerem Atemschutz konnten die Kräfte der Stadtfeuerwehr Kapfenberg ,der Feuerwehr Kapfenberg-Diemlach und der Betriebsfeuerwehr Böhler den Saunabrand relativ rasch löschen. Ein Feuerwehrmann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Hochsteiermark-Standort Bruck eingeliefert, weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.