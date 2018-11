Den Wert des Eis als Nahrungsmittel wollen die Seminarbäuerinnen den Schülern vermitteln. Elfriede Wöls war in St. Lorenzen zu Gast.

Seminarbäuerin Elfriede Wöls erklärt das Innere des Hühnereis © Martina Pachernegg

Ein Hühnerei gegessen haben die Schüler der 3. A-Klasse der Volksschule St. Lorenzen alle schon. Es näher betrachtet haben aber die wenigsten. „21 Tage brütet eine Henne das Ei aus, bis ein Küken schlüpft. Wenn das Ei hingegen kühl gelagert wird, ist es 28 Tage lang haltbar und wir können es essen“, erklärt Elfriede Wöls aus Thörl-Etmißl den Schülern. Sie ist Seminarbäuerin und klärt die Schüler über das Ei als wertvolles Nahrungsmittel auf. „Eier stärken die Leber, die Muskeln und das Immunsystem, sind Gehirn-Nahrung und liefern Energie für den Tag. In so einem Hühnerei steckt also viel mehr, als man vermutet“, sagt Wöls.

