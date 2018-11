Facebook

Johannes der Täufer breitet nur in Mürzhofen den Mantel aus © Heike Dobrovolny

Der Kirchenbau mit seinem wehrhaften Westturm und eisenbeschlagenen Türen ist ursprünglich romanisch und wurde bereits 1232 urkundlich erwähnt. Der Bau wurde gotisch erweitert, was man an dem Gewölbe, den Fenstern und an vielen Details wie am frühgotischen Taufstein mit Kleeblattfries oder dem gotischen Sakramentshäuschen erkennen kann. Eine Geschichte für sich ist das Altarbild von Josef von Mölckh.