Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Wohin am Wochenende: Die wichtigsten Termine

Bis Sonntag ist in der Region allerhand los, von einem Theaterstück der Theatergruppe Thörl über die Brucker Blumenschmuck-Wettbewerb-Prämierung am Samstag bis hin zu einer Wanderung für Singles am Sonntag. Wir haben die wichtigsten Termine zusammengefasst.