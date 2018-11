In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein Großbrand in Hadersdorf im Mürztal, ein Wirtschaftsgebäude brannte dabei vollkommen aus.

Das Gebäude war nicht zu retten © FF St. Marein

Ein Großbrand in Hadersdorf/Mürztal (Gemeinde Kindberg) hielt in der Nacht von Samstag auf Sonntag 120 Feuerwehrleute aus der Region auf Trab. Die Mitglieder der elf Feuerwehren wurden ab 21.40 Uhr alarmiert, das Feuerwehr war bereits aus großer Entfernung sichtbar. Auch bei diesem Einsatz gestaltete sich die Löschwasserversorgung als schwierig, so mussten Schlauchleitungen von mehreren Hundert Metern verlegt werden.