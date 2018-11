Facebook

Sponsor Armin Breinl (2b – To be), Organisator Franz K. Daublebsky (Business Doctors), Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger und Moderator Siegfried Nerath © Bruck/Martin Meieregger

Digitalisierung und künstliche Intelligenz – Fluch oder Segen: Das ist die Thematik des 6. Symposiums des Europäischen Forums für generationengerechte und gesunde Arbeitswelten am 13. und 14. November in Bruck. Es widmet sich den Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz unter dem Titel „Modern Times 4.0“.

Initiatoren des Symposiums, das sich an Wirtschaftstreibende, aber auch an NGOs wendet, sind die Business Doctors. Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunikation und Medizin – darunter auch Microsoft – zeigen den Teilnehmer den letzten Stand der Entwicklungen.