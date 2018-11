Seit August liefert ein privates Heizkraftwerk in Oberaich keine Wärme mehr. Die Anrainer sind verärgert, doch nächste Woche nimmt es wieder den Betrieb auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Heizwerk könnte bald wieder Wärme liefern © Mitterböck

Seit 22. August liefert ein privates Heizkraftwerk in Oberaich keine Wärme mehr, nachdem der Besitzer in finanzielle Turbulenzen geraten war. Die Anrainer, betroffen waren drei Einfamilienhäuser sowie ein Wohnblock nahe des Seniorenzentrums, saßen daraufhin zum Teil in der Kälte und mussten sich selbst auf die Suche nach Alternativen begeben. Für die Anrainer gibt es nun allerdings, pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit, gute Nachrichten von der Stadtgemeinde: „Das von der Stadt beantragte Insolvenzverfahren läuft gut, der Weiterführung des Heizwerkes steht nichts entgegen und der Betrieb wird im Laufe der nächsten Woche wieder aufgenommen.“ Der Masserverwalter kümmert sich demnach darum, dass Wärme geliefert wird.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.