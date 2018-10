Facebook

Die Bürger werden sich für eine Demo versammeln © Pototschnig

Seit Monaten ist die geplante Deponie im Lamingtal in Kapfenberg-Stegg ein politisches Dauerthema. Nicht nur die Anrainer, auch die Gemeinden Kapfenberg, Bruck und Tragöß-St. Katharein wehren sich gegen die Pläne, dort eine Bauschuttdeponie zu errichten. Nun geht dieser Protest in eine heiße Phase. Am Donnerstag, dem 8. November, finden am Vormittag auf der L 111, der Tragößerstraße, beim ehemaligen Gasthaus Landschützer in Stegg eine Straßensperre und eine Protestkundgebung gegen die Deponie statt. Die L 111 wird ab 9.30 Uhr gesperrt, die Kundgebung beginnt um 10 Uhr.