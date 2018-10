Facebook

In Krieglach war die B 72 gesperrt © FF Krieglach

Die über die Obersteiermark ziehenden Orkanböen haben die Feuerwehren im gesamten Bezirk in der Nacht von Montag auf Dienstag ordentlich auf Trab gehalten. Nicht nur in Mixnitz registrierte die dortige Freiwillige Feuerwehr bis 23 Uhr gleich 17 Einsätze, auch in Mariazell gab es für die Kameraden keine Pause. Mehrere Bäume kippten um, auch Strommasten waren gefährdet. Ein ähnliches Bild registrierte die FF Krieglach. Obwohl die B 72 in Richtung Alpl behördlich gesperrt war, ließen sich einige Autofahrer davon nicht abhalten. "Trotz behördlicher Sperre brachten sich mehrere PKW-Lenker in Gefahr und befuhren bewusst die Strecke", ärgert man sich bei der FF Krieglach.