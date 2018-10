Kleine Zeitung +

Bruck an der Mur Medizinischer Notfall am Steuer: 61-Jähriger verstarb nach Unfall

Unfall am Sonntag am Pischkberg in Bruck an der Mur. Ein Pkw-Lenker (61) dürfte am Steuer das Bewusstsein verloren haben. Der Wagen krachte in einen Fernmeldemasten. Wanderer leisteten Erste Hilfe, doch der Patient verstarb am Weg ins Krankenhaus.