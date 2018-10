Facebook

Mögen Holz: Seitinger, Lang, Schrittwieser und Gabalier (von links) © Marco Mitterböck

Das Veranstaltungszentrum im Herzen Krieglachs: Wo in den Herbstmonaten alljährlich Hunderte Maturanten das Tanzbein schwingen, gehörte die Bühne auch am Donnerstag einem Großen des Tanzsports. Willi Gabalier, bekannt aus Funk und Fernsehen, sprach aber nicht etwa über Trends auf dem Tanzparkett oder die Beziehung zu Bruder Andreas, sondern über die Verbindung zwischen Menschen, Wäldern und dem Rohstoff Holz. „Ich sehe mich als Brückenbauer zu jenen Leuten, die Holz konsumieren“, sagte Gabalier. Damit war der studierte Historiker und Experte für Bauernhäuser eine der Hauptattraktionen des Steirischen Waldbauerntags, der – sehr zur Freude von Bürgermeisterin Regina Schrittwieser – in der waldreichen Marktgemeinde Krieglach gastierte und die Teilnehmer auch auf die Spuren Peter Roseggers führte.

