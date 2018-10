Im November wird es in der Stadt Bruck zu einigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Übelsteiner Straße ist am 14. und 15. November jeweils von 19 bis 5 Uhr gesperrt © Stadt Bruck

In Bruck an der Mur werden im November die Asphaltierungsarbeiten im

Stadtgebiet fortgesetzt. Vom 5. bis 9. November wird der Murradweg R2 zwischen dem Gasthaus Ebner und der Hafenanlage der Marinekameradschaft saniert. Dazu ist direkt nach dem Gasthaus Ebner die Sperre dieses Bereichs erforderlich. Ebenfalls ab 5. November wird die Unterführung in der St. Ruprecht-Straße von der Leobnerstraße zur Musikschule neu asphaltiert. Hier kommt es zu Beeinträchtigungen, wobei ein Fahrstreifen stets für den Verkehr frei bleibt. Vom 12. bis 16. November folgen die Asphaltierungsarbeiten im Bereich der Murinselallee, die großteils als Spazierweg und von Radfahrern genutzt wird. Anrainer können jederzeit zu ihren Häusern zufahren.