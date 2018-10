Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Röster wurde gedreht, damit der „Kaffee“ nicht anbrennt © (c) Dobrovolny Heike

Als die Holzknechte noch zu Fuß in die Wälder zur Arbeit gingen, blieben sie von Montag bis Samstag in den Waldhütten und haben dort auch selbst gekocht. Damit sie in der Früh Kaffee hatten, wurde im Waldschlag Getreide angebaut.