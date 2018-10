Kleine Zeitung +

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag Wohin am Wochenende: Die wichtigsten Termine

Bis Sonntag ist in der Region allerhand los, von einem Tag mit einem Tanz- und Plattlerleistungsabzeichen in Bruck über den Maturaball des Borg Kindberg bis hin zu einem Erste-Hilfe-Kurs für Tiere in Kapfenberg oder der Möglichkeit zum Blutspenden. Wir haben die wichtigsten Termine zusammengefasst.