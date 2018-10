Facebook

Mit schwerem Atemschutz rückte die Feuerwehr in den Keller vor © FF Mariazell

In einem unbewohnten Haus im Bereich Kreuzberg in Mariazell kam es am Dienstag Vormittag zu einem Kellerbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Mariazell rückte mit 20 Mann und drei Einsatzfahrzeugen aus.