Ein 60 Jahre alter Mann wollte geschnittene Bäume aus dem Wald ziehen. Dabei verletzte er sich schwer am Beim.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Notarzt ist im Einsatz © Jürgen Fuchs

Am Dienstag um 10.15 Uhr arbeitete ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im Wald. Er wollte geschnittenen Baumstämme mithilfe einer Traktorseilwinde aus einem Wald ziehen.

Dazu legte er die dafür vorgesehene Fixierkette an einem liegenden Stamm an und betätigte zur Aktivierung der Seilwinde eine Fernbedienung. Ein Baumstamm verkeilte sich jedoch an einem Wurzelstock und schnellte gegen das rechte Bein des 60 Jahre alten Mannes. Mit seinem eigenen Mobiltelefon konnte er den Waldbesitzer und die Einsatzkräfte verständigen.

Der 60 Mann wurde dann vom Notarztteam Mürzzuschlag erstversorgt. Nach der Rettung durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Mürzzuschlag wurde er vom Rettungshubschrauber C 3 ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.