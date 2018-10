Facebook

Manfred Seebacher und Pater Superior Michael Staberl (6. u. 2. v. l) im Kreise der Bürgermeisterkollegen und Festgäste © JOSEF KUSS

Seit 22 Jahren gibt es die „Shrines of Europe“, einen Zusammenschluss der bekanntesten Marienwallfahrtsorte Europas. Seit 2004 gehört Mariazell diesem exklusiven Zirkel an – neben Lourdes in Frankreich, Fatima in Portugal, Loreto (Italien), Tschenstochau (Polen), dem bayerischen Altötting und dem jüngsten Mitglied, Einsiedeln in der Schweiz.

