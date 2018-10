Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz-Kurt Grabenhofer wollte „wieder bei den Leuten sein“ © Polizei

Was veranlasst einen Oberst der Polizei, der mehr als fünf Jahre lang im Innenministerium gearbeitet hat, Bezirkspolizeikommandant von Bruck-Mürzzuschlag zu werden? Für Franz-Kurt Grabenhofer war es vor allem der Bezug zur Region. „Ich bin in Fischbach aufgewachsen, war als Beamter am Gendarmerieposten Spital am Semmering und bei der Polizei in Birkfeld eingeteilt und später bei der Autobahnpolizei in Bruck“, zählt Grabenhofer auf. Dazu kommt, dass er lange in Krieglach gewohnt hat und nun wieder in „seinem“ Fischbach lebt. „Ich habe einen starken Bezug zur Region. Und nicht jeden Tag geht ein Bezirkskommandant in Pension wie in Bruck-Mürzzuschlag“, führt er weiter aus.