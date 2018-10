Musizieren reduziert Stress, kurbelt den Stoffwechsel an und erhöht das Wohlbefinden. Das ergab eine Studie in Gasen an 47 Schülerinnen und Schülern einer Harmonika-Schule.

Harmonikaspielen reduziert Stress und erhöht das Wohlbefinden © Ulla Patz

Blutdruck: minus 12,5 Prozent mindestens. Laktatwert: minus 20 Prozent. Kalzium und vor allem Magnesium steigen ebenfalls deutlich an. Insgesamt: Der Patient zeigt sich deutlich mental beruhigt, alle Marker, die Stress anzeigen, haben sich in Richtung Beruhigung bewegt. Dennoch, Patient würde hier in Gasen niemand sagen. Denn die 47 Schülerinnen und Schüler, allesamt erwachsen und die meisten von ihnen schon in der zweiten Lebenshälfte, sind keine Patienten, sondern einfach Leute, die nicht Nein sagen können, wenn man ihnen anbietet, einen Tropfen Blut abzuzapfen.