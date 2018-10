Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Staupunkt © Siegfried Ullrich

Geduld beweisen müssen am Donnerstag all jene Autofahrer, die von Graz nach Bruck gelangen wollten: Am Nachmittag ist es im Baustellenbereich Röthelstein zu einem Unfall gekommen, die Straße musste daraufhin vorübergehend gesperrt werden.