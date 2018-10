Facebook

Der überdachte Stein und die Erklärungstafel © Heike Dobrovolny

Der Kalkstein ist etwa einen halben Quadratmeter groß und trägt das Symbol des Kreuzes in einem Kreis eingeschrieben. Dieser Steinblock liegt am Straßenrand im Wassertal, einem Seitenarm des Pretulgrabens in Langenwang.