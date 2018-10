Facebook

Im Skigebiet Stuhleck wurde ein Arbeiter bei Bauarbeiten verletzt © Michaela Auer

Im Skigebiet Stuhleck auf 1400 Meter Seehöhe wird zurzeit eine neue Beschneiungsanlage gebaut. Gegen Am Mittwoch kurz nach 16 Uhr kam es dabei zu einem schweren Unfall: Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld rutschte auf einer am Boden liegenden nassen Holzstaffel aus und kam zu Sturz. Dabei erlitt er schwere Rippen- bzw. Rückenverletzungen. Arbeitskollegen verständigten die Einsatzkräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 54-Jährige vom Notarzthubschrauber C 16 ins UKH Graz geflogen.