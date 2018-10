Facebook

Josef Graßmugg (r.) und seine literarischen Mitstreiter © Christine Rois

Zum fünften Mal richtete der Kapfenberger Europa-Literaturkreis eine Literatur-Biennale aus. Obmann Josef Graßmugg lud seine Gäste ins Kulturzentrum zur Mitglieder-Buchpräsentation, in die neu gestaltete Stadtbibliothek und an unterschiedliche Schauplätze in Kapfenberg, die zum Schreiben anregen sollten. Einen Tag verbrachte man gemeinsam Graz, eine Literaturwanderung und die Präsentation des letzten „Reibeisens“ im Grazer Literaturhaus standen auch am Programm. Am letzten Biennale-Tag wurden die in Kapfenberg entstandenen Texte vorgestellt. „Sehr hörbare Ergebnisse“, wie Graßmugg lobend feststellte.