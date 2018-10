Facebook

Hubert Rosegger zeigt den neuen Ambo des Künstlers Franz Krammer © Ulf Tomaschek

Den 27. Mai 2017 wird Hubert Rosegger, Obmann des Vereins zur Erhaltung der Ulrichskirche, wohl nie vergessen. An diesem Samstag mussten die Freiwilligen Feuerwehren Stanz und Edelsdorf ausrücken, um einem Brand in der Ulrichskirche zu Leibe zu rücken. Bereits ein gutes Jahr später, am 17. Juni 2018, konnten der Verein und die Gemeinde gemeinsam mit Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl die Wiederherstellung dieses Baujuwels feiern.

