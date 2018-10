Facebook

Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort © FF Breitenau

Die Freiwillige Feuerwehr Breitenau am Hochlantsch wurde am Mittwoch, dem 17. Oktober, um 14.04 Uhr zu einem Einsatz gerufen. Grund war ein brennender Kessel in einer Wohnung in der Erhardstraße.