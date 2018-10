Facebook

Samuel Reindl mit Bürgermeister Fritz Kratzer © LR Pflanzl

Zu einer besonderen Ehrung lud der Steirische Leichtathletikverband mit

Hans Roth in das Saubermacher Ecoport nahe des Grazer Flughafens. Gemeinsam mit dem KSV-Leichtathleten Uwe Holli als Moderator tätig, konnte Roth dabei all jene Sportler ehren, die in diesem Jahr Steirische Rekorde erzielt haben oder Staatsmeister geworden sind. Musikalisch umrahmt von Thomas und Adomas Kuzinas, gaben sich dabei prominente Namen wie Alexandra Toth, Djeneba Toure, Helmut

Kaspar, Paul Stöger oder Dietmar Hirschmugel die Ehre. Der Kapfenberger Bürgermeister Fritz Kratzer hatte die besondere Ehre, die Urkunden an die Kapfenberger Sportler Lotte Luise Seiler, Leonie Moser und Samuel Reindl persönlich zu übergeben.