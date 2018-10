Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Gruppe wagte sich hinein in den Stollen, der nur selten erkundet werden darf © Rois

"Dass wir eine Führung durch einen Stollen machen ist eine Ausnahme“, erklärt Martin Scheiber, für die BIG (Bundes-Immobiliengesellschaft) tätig und zuständig für Österreichs Stollenwesen. Und diesmal gibt es eine Ausnahme: „Das Ehepaar Göbl hat so viel Interesse gezeigt, dass wir diesem Wunsch gerne nachgekommen sind“, erzählt er den Wartenden beim Eingang zum Schlossbergstollen in der Wiener Straße.

Mit Helmen und Lampen ausgerüstet taucht man dann ein in eine unheimliche, aber auch faszinierende unterirdische Welt. Fast einen Kilometer lang erstreckt sich das Stollensystem unter dem Kapfenberger Schlossberg, das von den Nationalsozialisten 1943 in kürzester Zeit errichtet worden war. Möglich war das nur durch den Einsatz vieler Arbeitskräfte, meist Kriegsgefangene, die unter unmenschlichen Bedingungen Schwerstarbeit leisteten, die viele nicht überlebten. Ungeklärt ist nach wie vor auch, wohin das viele Aushubmaterial gebracht wurde. Gleich nach dem Eingang ist ein Teil des Stollens betoniert, ein Wasserabfluss oder Kanal ist zu sehen, weiter hinten erkennt man, dass hier einst Bahnschwellen lagen. Die vielen Nischen und Nebengänge verwirren und verwundern, die Orientierung ist bald verloren.

So sieht es innerhalb des Stollens aus, gemütlich ist anders Foto © Rois

Wasser verhindert an einigen Stellen das Weitergehen, hin und wieder fliegt eine Fledermaus vorbei, da und dort liegt lockeres Gestein, das von den Wänden bricht und an den Stollendecken bilden sich kleine Kalkablagerungen, ähnlich wie Stalaktiten. Der Schlossbergstollen diente als Luftschutzstollen, Waffen oder Kriegsgerät wurde dort allerdings nicht versteckt. Neben dem Eingang in der Wiener Straße gibt es noch einen beim Roseggerpark und einen bei der Neuen Mittelschule in der Schinitz.

Seit 2001 ist per Gesetz die BIG für den Stollen zuständig, wie für 280 andere Stollen auch. Mindestens einmal pro Jahr muss geprüft werden, ob es Veränderungen oder Schäden gibt. Der Schlossbergstollen ist nicht der einzige in Kapfenberg, bekannt ist jener, der von der Firma Kapsch („Ufo“) neben der S 6 genutzt wird, weitere gibt es auch im Umkreis von Böhler. Dass man den Schlossbergstollen nutzen könnte, ist heute kein Thema mehr. Unter Bürgermeister Franz Fekete wurde einmal sogar die Nutzung als Tiefgarage erwogen.