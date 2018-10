Facebook

Direktor Hemlut Traxler-Turner (r.) freut sich auf die Konzerte © Martina Pachernegg

Helmut Traxler-Turner hat heuer gleich mehrere Gründe zum Feiern. So leitet er seit zehn Jahren das Symphonische Orchester Kapfenberg und die Musikschule, mit der er heuer auch das 70-Jahr-Jubiläum feiert. Anlässlich des Jubiläums wurde nun wieder ein abwechslungsreiches Abo-Konzert-Programm zusammengestellt. „Wir haben bewusst heimische Künstler in das Programm miteingebunden. Die Leistungen der Künstler im In- und Ausland sind beachtlich“, sagt Traxler-Turner.

