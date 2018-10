Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die westliche Schlossbergmauer wurde vom Bewuchs befreit und umfangreich saniert © Stadt Bruck

Aufgrund der Witterungseinflüsse der vergangenen Jahrzehnte ist die Schlossbergmauer in einigen Bereichen stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb war eine Sanierung der Mauer in mehreren Etappen erforderlich. Auf die Arbeiten im Bereich der Mauer am Plateau folgte nun die Sanierung der westlichen Schlossbergmauer. Dieser 50 Meter lange Mauerteil, der wie alle Stadtmauern unter Denkmalschutz steht, war komplett mit Efeu und anderem Rankgewächs überwuchert. Zudem brachen immer wieder Steine aus und kullerten auf dem steilen Hang zu Tal.