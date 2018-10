Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Arbeiten am Holzknechtmuseum laufen auf Hochtouren © Steininger

Mit großem Engagement wird aktuell in Mürzsteg gesägt und gehämmert. Denn zahlreiche Mitglieder des Museumsvereins „Historisches Mürzsteg und Holzknechtleben“ arbeiten intensiv am Ausbau des Holzknechtmuseums. Unterstützt werden sie dabei von Profis, die derzeit vor allem die Zimmereiarbeiten übernehmen. Die umfangreiche Sammlung, die die Vereinsmitglieder unter der Leitung von Richard Wieland in vielen Jahren zusammengetragen haben, erfordert nämlich immer mehr Platz für eine ordentliche und zeitgemäße Präsentation.