Die Täter brachen die Türen auf © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Auf Smartphones der Marke Samsung Galaxy hatten es jene Täter abgesehen, die in der Nacht auf Donnerstag in einen Brucker Supermarkt einbrachen. Dabei hebelten unbekannte Täter beide Schiebetüren im Eingangsbereich aus und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort gingen sie gezielt auf die in einer versperrten Glaspräsentationsvitrine ausgestellten Mobiltelefone und Zubehör zu und schlugen die Glasscheibe ein. Daraus stahlen sie eine derzeit noch unbekannte Menge an Mobiltelefonen, vorwiegend der Marke Samsung. Aus einem freien Präsentationsständer entlang des Kassenförderbandes erbeuteten sie eine unbekannte Anzahl an SIM-Karten.