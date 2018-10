Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Peter Koch und Fachbereichsleiterin Sonja Häuselhofer (6.v.r.) besuchten die Schüler der VS Körner mit Direktorin Nina Wallner (3.v.r.) © Stadt Bruck

An den Volksschulen Körner und Berndorf, beide in Bruck, wurde mit September die schulische Ganztagsbetreuung eingeführt. Insgesamt werden 75 Plätze zur Betreuung am Nachmittag direkt an den Schulen angeboten, wobei 50 Plätze auf die Volksschule Körner (zwei Gruppen) und 25 Plätze auf die Volksschule Berndorf (eine Gruppe) entfallen.