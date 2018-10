Entlang der B 20 erinnerte bisher ein verzinktes Eisenkreuz an einen Verstorbenen, doch nun ist das Kreuz plötzlich verschwunden.

Dieses Kreuz ist in den letzten Tagen verschwunden © Diepold

Mit einem Kreuz entlang der B 20 im Bereich der Stegerbrücke erinnert die in Aflenz wohnhafte Erika Diepold samt ihrer Familie bislang an den vor mehr als 20 Jahren verstorbenen Johannes Diepold. Anfangs noch aus Holz gefertigt, wurde das am Parkplatz angebrachte Kreuz vor acht Jahren gegen ein verzinktes Symbol aus Eisen ausgetauscht.