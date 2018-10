Der Fachtag zum Thema „Frau sein verbindet“ findet am 11. Oktober im Jufa Bruck statt.

In der Planung für den Fachtag: Häuselhofer, Dornhofer, Köck und Nistelberger © Martina Pachernegg

Das Zusammenleben in einer Stadt ist nicht immer einfach, gerade wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. In Institutionen wie dem monatlichen stattfindenden Frauencafé oder bei Projekten wie dem Frühjahrsputz oder der „Essbaren Stadt“ kommen ehrenamtliche Mitarbeiter, Asylwerber und andere Hilfesuchende zusammen. Sie arbeiten gemeinsam an einer lebenswerteren Stadt Bruck und einem besseren Verständnis für die Probleme des anderen.

