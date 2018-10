Facebook

Ein neuer Supermarkt kommt nach Mariazell - aber welcher? © Martina Pachernegg

Jahrzehntelang bestand in Zentrumsnähe von Mariazell die „Postgarage“ mit Autobus-Bahnhof. Nach der Auflassung sicherten sich die Stadtbetriebe Mariazell das Areal inklusive Gebäude. Weil die Gemeinde einen Nahversorger ins Zentrum bringen will, hatte man mehrere Handelsketten eingeladen, im Rennen waren zuletzt noch Hofer und Billa. Musste eine Entscheidung Mitte Juli noch vertagt werden, steht nun seit der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend fest: Das wirtschaftlich beste Angebot kommt von der Rewe-Gruppe, also Billa. „Der Gemeinderat hat mir, den zwei Vizebürgermeistern und dem Geschäftsführer der Stadtbetriebe das Mandat erteilt, um Verhandlungen mit dem Bestbieter aufzunehmen“, sagt Bürgermeister Manfred Seebacher.