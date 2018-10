Kleine Zeitung +

Voitsberg, Mixnitz Großprojekt der Jäger sorgt für Diskussionen

An der Schießstätte Zangtal in Voitsberg hätte um 1,73 Millionen Euro ein Seminarzentrum gebaut werden sollen. Das wird nun in größerer Form in Mixnitz realisiert, was in der Weststeiermark für Ärger und Kopfschütteln sorgt.