Drei prominente Gesichter der heimischen Fußballlandschaft luden zu einer Feier auf den Sportplatz. Alle drei sind seit 50 Jahren am Ball.

Franz Dengg, Peter Harrer und Peter Frank (v. l.) feiern den 50er © Marco Mitterböck

Jedes Wochenende bereist Peter Harrer für den Fernsehsender „Mema TV“ die Fußballplätze der Region, wo der Brucker sowohl bei Spielern als auch Zusehern längst Kultstatus genießt. Ob einst als Aktiver oder später als Funktionär und Berichterstatter: Harrer zählt zu den bekanntesten Gesichtern des Mürztaler Sports und feiert im heurigen Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum auf der Fußballbühne. Sein TV-bedingtes Gastspiel am Stanzer Fußballplatz, wo er früher selbst gekickt hatte und die Heimischen einen 2:0-Sieg über Thörl feierten, nutzte Harrer für eine Feier. Gemeinsam mit dem früheren Sektionsleiter Peter Frank und Nachwuchsleiter Franz Dengg, beide begehen ebenso ihr 50-Jahr-Jubiläum im Dienste des Fußballs, schwelgte man zusammen mit Schiedsrichter Alfred Amtmann in Erinnerungen. „Man muss immer wieder betonen, wie wichtig Funktionäre für den Fußball in unserer Region sind“, sagte Harrer, ehe er die Besucher auf ein Fass Freibier einlud.

