Kinder aus dem Kaltbachgraben und vom Pischkberg müssen doch nicht zu Fuß in die Schule gehen.

Für den Schulbus wird es doch eine Lösung geben (Symbolbild) © Fotolia/Gundolf Renze

Ein empörter Vater meldete sich gestern in der Redaktion der Kleinen Zeitung in Bruck: Der Schulbus, der bisher die Kinder aus dem Kaltbachgraben und vom Pischkberg in die Stadt zum Gymnasium und zur Neuen Mittelschule geführt hatte, wurde mit Beginn des heurigen Schuljahres eingestellt. „Überfallsartig noch dazu“, beschwerte sich der Mann. Denn auch die Jahre zuvor ist der Bus erst etwa zwei Wochen nach Schulbeginn gefahren, „wenn die Stundenpläne fix und fertig waren“, erklärte der betroffene Vater.

